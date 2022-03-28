Оренбург, 28 марта, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Оренбурге по факту убийства местного жителя возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Vitaly V. Kuzmin Пистолет

Тело 37-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили в квартире по ул. Г. Донковцева. По подозрению в совершении преступлении задержан знакомый убитого.

По версии следствия, ранним утром 27 марта между мужчинами произошла ссора. Во время конфликта гость застрелил оппонента из пистолета.