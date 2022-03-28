Москва, 28 марта, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В особой экономической зоне «Технополис Москва» откроют импортозамещающее производство биотехнологических препаратов от онкологических заболеваний, сообщается на портале мэра столицы.

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Резидентом технополиса «Москва» стала биотехнологическая производственная компания «Биоджет» (входит в группу «Фармэко»). Она будет производить препараты для таргетной терапии онкологических заболеваний.

Ориентированное на импортозамещение производство современных лекарств запустят в начале 2023 года. Новый резидент ОЭЗ Москвы вложит не менее 5 млрд рублей в промышленный биофармацевтический комплекс. Будет создано порядка 170 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы продолжают увеличивать число предприятий по производству импортозамещающей продукции.

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