Астана, 28 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров не удовлетворил иск нефтяной компании из США Big Sky к правительству Казахстана в размере $460,1. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба минюста республики.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Суд

Сообщается, что решение суда вступило в силу 25 марта, так как истёк срок апелляции, а Big Sky не стала ходатайствовать о продолжении спора. Американскую компанию также обязали возместить Казахстану $575 тыс. за судебные издержки.

Как отметили в минюсте Казахстана, нефтяная компания требовала возмещения ущерба, понесённого от частных контрактов, которые не были связаны с государством. В Big Sky обвиняли казахстанские власти в нарушении положений инвестиционного соглашения, заключенного между Республикой Казахстан и США.

«Республика Казахстан убедительно продемонстрировала Трибуналу, что она не нарушала положения Соглашения и по всем исковым требованиям должно быть отказано», — отметили в минюсте.