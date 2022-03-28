Москва, 28 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Министерство обороны России 28 марта опубликовало видеоролик сопровождения армейских колонн вертолётами.

Fedor Leukhin Вертолёт Ка-52

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На кадрах ударные вертолёты Ка-52 и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ поднимаются в воздух для сопровождения армейской колонны. На малой высоте они сопровождают движение техники вдоль всего маршрута следования.

Как сообщало ИА REGNUM, в полевых госпиталях Вооружённых сил России развёрнуто всё необходимое для оказания медицинской помощи.