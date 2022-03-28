Сент-Пол, США, , 09:21 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Кирилл Капризов Khl.ru

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил одну шайбу. Также отличились Райан Хартман и Кевин Фиала.

В составе «Колорадо» точными бросками отметились форварды Назем Кадри и Микко Рантанен.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 84 очка. «Колорадо» идёт на первом месте в Западной конференции с 98 очками.

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