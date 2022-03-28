Екатеринбург, , 09:18 — REGNUM На Среднем Урале сотрудники региональных УФСБ и Центра по противодействию экстремизму пресекли канал незаконной миграции. Задержаны двое свердловчан. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.

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Злоумышленники зарегистрировали более 40 фиктивных браков иностранцев с гражданами России. Это позволило мигрантам оформить разрешение на временное проживание на территории России. Незаконную деятельность уральцы начали в 2021 году.

Сотрудники ФСБ продолжают расследование. В ведомстве задокументировали факты противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года сотрудники регионального ФСБ также пресекли канал незаконной миграции. Тогда они задержали двух жителей Екатеринбурга, которые оформили поддельные визы для 147 мигрантов.