Симферополь, 28 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Сухогруз, ранее получивший пробоину в акватории Чёрного моря, отбуксирован на якорную стоянку в районе Крыма утром 28 марта, об этом сообщили в Росморречфлоте.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Буксировка завершена. Судно доставлено в убежище на якорную стоянку в районе крымского берега», — приводит ТАСС слова представителя Росморречфлота.

Буксировку проводил буксир «Спасатель Демидов», пострадавших на судне нет. В настоящее время проводится откачка воды из судна.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 28 мартароссийский сухогруз «Омский 205» в акватории Чёрного моря, недалеко от города Керчь в Крыму, подал сигнал бедствия. Судно получило пробоину, на борту находились 12 человек экипажа.