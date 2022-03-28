Киев, 28 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В полевых госпиталях Вооружённых сил России развёрнуто всё необходимое для оказания медицинской помощи, сообщил военкор RT Игорь Жданов в телеграм-канале.

Николай Гернет ИА REGNUM Полевой госпиталь на фестивале

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"Полевой госпиталь — по сути, больница в миниатюре. Максимально компактно развёрнуто все самое основное, необходимое для оказания всей необходимой помощи и подготовки раненого к возвращению на Родину», — рассказал он в видеосюжете.

По его словам, госпитали оснащены рентген-аппаратами, медицинскими лабораториями и операционными, недостатка в медикаментах и оборудовании нет.

Как сообщало ИА REGNUM, пункт обогрева для граждан, эвакуированных с территории Украины и Донбасса, развёрнут в автомобильном пункте пропуска «Джанкой» в Крыму.