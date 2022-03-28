Горно-Алтайск, , 09:16 — REGNUM В Республике Алтай правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали три человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошло утром 26 марта в Горно-Алтайске.

ДТП в Горно-Алтайске МВД Республики Алтай

По данным ведомства, 32-летняя водитель автомобиля Nissan Sunny не справилась с управлением, после чего выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Nissan Juke.

«В результате ДТП в приемный покой Республиканской больницы с травмами были доставлены 3 пассажира автомобиля «Nissan Juke», 2 из пострадавших — несовершеннолетние. Пострадавшим пассажирам госпитализация не потребовалась», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено административное расследование.