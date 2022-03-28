Токио, 28 марта 2022, 09:13 — REGNUM Властям Японии, которые в присутствии посла Соединенных Штатов в Хиросиме рассуждают о недопустимости применения ядерного оружия, необходимо адресовать такой призыв напрямую США, считает посол России в Токио Михаил Галузин.
Он напомнил про использование боеприпасов с обеднённым ураном при варварских бомбардировках бывшей Югославии в 1999 году, а также подтягивание к атомному оружию не обладающих им членов НАТО в рамках так называемых «ядерных миссий» в нарушение ДНЯО.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия прекратила ведение переговоров с Японией по мирному договору, отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова, а также заявила о приостановке диалога по совместному ведению бизнеса на островах. Отмечалось, что поводом для прекращения диалога с Токио стали антироссийские санкции.