Токио, 28 марта, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Властям Японии, которые в присутствии посла Соединенных Штатов в Хиросиме рассуждают о недопустимости применения ядерного оружия, необходимо адресовать такой призыв напрямую США, считает посол России в Токио Михаил Галузин.

Aimaimyi Флаги США и Японии

«Япония в присутствии посла США рассуждает в Хиросиме о недопустимости применения ядерного оружия, искусственно и без всяких оснований пытаясь «привязать» к этому Россию. Такой призыв было бы гораздо более логично напрямую адресовать главе американской дипмиссии. Благо он был в полутора метрах», — говорится в сообщении российского посольства в Токио.

Он напомнил про использование боеприпасов с обеднённым ураном при варварских бомбардировках бывшей Югославии в 1999 году, а также подтягивание к атомному оружию не обладающих им членов НАТО в рамках так называемых «ядерных миссий» в нарушение ДНЯО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия прекратила ведение переговоров с Японией по мирному договору, отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова, а также заявила о приостановке диалога по совместному ведению бизнеса на островах. Отмечалось, что поводом для прекращения диалога с Токио стали антироссийские санкции.