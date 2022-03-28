Хабаровский край, 28 марта, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В посёлке Октябрьский Ванинского района пойдут под суд две местные жительницы за убийство пожилого мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних жительниц утверждено.

9 декабря 2021 годы обвиняемые, 2005 и 2007 годов рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с пожилым соседом, на почве личных неприязненных отношений незаконно проникли к нему в квартиру.

Одна из фигуранток ногой выбила закрытую на замок дверь квартиры. Затем обе девушки проникли в квартиру 60-летнего мужчины и нанесли ему не менее 19 ударов в различные части тела.

От полученных травм потерпевший скончался в больнице. Уголовное дело направлено в Ванинский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Бейского района Хакасии обвиняется в убийстве 20-летней девушки.