Пенза, 28 марта, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Еще около 460 жителей Донбасса прибыли поездом в Пензу 27 марта. Большинство из них — дети, женщины и люди с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Pnzreg.ru Поезд с беженцами из ДНР и ЛНР прибыл в Пензу

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Вынужденных переселенцев доставили в пункты временного размещения. Людям посодействуют в трудоустройстве и обеспечат детей местами в образовательных организациях. При необходимости окажут медицинскую и психологическую помощь.

С конца февраля в Пензенскую область прибыли более 1 тыс. вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 25 марта в Пензе встречали 440 жителей ДНР, из них 104 ребенка.

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