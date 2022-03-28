Ростов-на-Дону, , 09:11 — REGNUM В строй «Бессмертного полка» в 2022 году встанут родные тех, кто погиб в ходе специальной военной операции в ходе спецоперации в защиту ДНР и ЛНР. Об этом ИА REGNUM сообщили в поисковом отряде «Миус-фронт».

«Бессмертный полк» Иван Шилов © ИА REGNUM

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"В этом году рядом с портретами наших фронтовиков понесут и фотографии солдат погибших в наши дни на Украине», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что с 24 февраля Россия ведёт специальную военную операцию по защите Донбасса и по демилитаризации и денацификации Украины.