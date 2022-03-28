Томск, 28 марта, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Томске правоохранители пресекли деятельность подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, бойцы спецназа «Гром» задержали шесть фигурантов в возрасте 23−26 лет.

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По данным ведомства, осенью один из подозреваемых создал на запрещённой интернет-площадке магазин по продаже наркотических веществ. Затем он привлёк к «работе» ещё пять молодых людей — одного «оператора», одного перевозчика и фасовщика, а также троих курьеров-закладчиков.

«В результате проведённых обысков по адресам проживания, по местам работы фигурантов следователями изъяты наркотические средства, компьютеры и средства связи, которые направленные для проведения судебных экспертиз», — отметили в управлении.

Возбуждено уголовное дело. Все фигуранты в настоящее время заключены под стражу.