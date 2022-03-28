28 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 14:58 — REGNUM Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг — рубеж героев» открылся в Инкермане 27 марта. ИА REGNUM предлагает вниманию читателей фоторепортаж.

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Организатором фестиваля выступил Музей обороны Севастополя при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского военно-исторического общества, правительства Севастополя и Инкермана, Севастопольской региональной военно-исторической общественной организации «Вторая мировая война», Севастопольской региональной общественной организации сохранения исторического наследия «Гренадер», агентства «Росмолодежь».

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

В этом году фестиваль посвящён 80-летию парада, проведенного в Мартыновском овраге 25-й стрелковой ордена Ленина Краснознаменной дивизией имени В. И. Чапаева. Этот парад стал единственным за всю историю Великой Отечественной войны, прошедшим в непосредственной близости с передним краем боевых действий. Сразу после парада его участники, бойцы легендарной дивизии, отправились на передовую и вступили в бой с неприятелем.

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участники фестиваля воссоздали для зрителей не только сам парад, но и эпизод боевых действий. Также гости фестиваля смогли посетить музейные выставки, послушать фронтовые песни, попробовать полевую кухню, погрузиться в атмосферу 1942 года.

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM Военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев» Александр Полегенько © ИА REGNUM