Уфа, , 14:02 — REGNUM За арестованным депутатом государственного собрания Башкирии сохранятся депутатские полномочия на период проведения следственных мероприятий. Об этом 28 марта сообщил спикер республиканского парламента Константин Толкачев, комментируя арест депутата — члена фракции Башкирского республиканского отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Удостоверение депутата Bloknot-volgodonsk.ru

В пресс-службе госсобрания региона уточнили, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).

Толкачев отметил, что в последнее время некоторые оппозиционные партии активно используют лидеров социального протеста.

Депутат «представлял в республике идеологию радикального движения «Левый фронт». И для меня стал неожиданным тот факт, что КПРФ, серьезная парламентская партия, по сути, вторая в стране, привлекла для участия в выборах и провела в государственное собрание такого персонажа. Он слабо знает программные документы партии, которую представлял», — приводит пресс-служба госсобрания Башкирии слова Толкачева, который также сообщил, что в государственном собрании региона депутат критически относился к выступлениям представителей органов государственной власти и коллег, не всегда в корректной форме задавал острые вопросы.

«Такое поведение зачастую вызывало недоумение у других депутатов, в том числе из числа оппозиции», — пояснил спикер республиканского парламента.

Отмечается, что при этом в парламенте обвиняемый не выдвигал ультралевых инициатив. Сообщается, что депутаты не обладают всей информацией по этому делу, поэтому не имеют права давать оценку случившемуся.

«Уверен, суд объективно разберется во всех фактах и примет взвешенное законное решение. Что же касается депутатских полномочий, то на период проведения следственных мероприятий они за депутатом сохраняются», — подчеркнул Толкачев.

Спикер парламента Башкирии напомнил, что законодательством определены случаи досрочного прекращения полномочий депутата. К таким относится вступление в законную силу обвинительного приговора суда.