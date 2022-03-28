Москва, , 09:06 — REGNUM К следующим выходным температура воздуха в южной части Европейской России поднимется до +24 °C. Об этом 28 марта рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Весна Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«На юге России к среде произойдет резкое изменение погоды», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что температура воздуха в указанном регионе будет на четыре-пять градусов выше нормы, а концу рабочей недели станет на шесть градусов выше нормы.

«Там будет настоящее лето к выходным. Температура за неделю повысится на 15 градусов. В Сочи в ночь на вторник будет 1 градус, а потом уже больше 15 градусов, а дальше уже 20−22 градуса», — пояснил Вильфанд.

Кроме того, он добавил, что, к примеру, в Краснодаре 31 марта ожидается до +20 °C, а 1 и 2 апреля — +22… +24 °C. При этом синоптик отметил, что в начале недели на юге Европейской России прогнозируется непогода — сильный ветер, дождь со снегом и облака.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в понедельник, 28 марта, в Москве ожидается облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также гололедица. Температура воздуха в городе составит +3… +5 °C.