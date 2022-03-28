Астана, 28 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Казахстане 28 марта произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Zeml.info Землетрясение

По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 06:32 по местному времени (03:32 мск). Эпицентр находился в 112 км северо-восточней Алма-Аты. Глубина залегания гипоцентра составила 30 км.

Энергетический класс землетрясения составил 10,4. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Напомним, ранее землетрясение в Казахстане зафиксировали 19 февраля. Тогда эпицентр находился в 745 км юго-западнее Алма-Аты. Магнитуда подземных толчков составила 4,8.