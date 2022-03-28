Нью-Йорк, США, 28 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

Российский нападающий «Нэшвилл» Артемий Панарин забросил одну шайбу. Также отличились Фрэнк Ватрано, оформивший дубль, Алекси Лафренье и К'Андре Миллер.

В составе «Баффало» точными бросками отметились Расмус Асплунд, Уилл Батчер, Кайл Окпосо и Джефф Скиннер.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 89 очков. «Баффало» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 56 очками.

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