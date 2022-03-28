Оренбург, , 09:05 — REGNUM В Оренбурге экс-адвокат и экс-сотрудник СУ СКР по региону обжаловали приговор по делу о мошенничестве на 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

Суд

Установлено, что путем обмана злоумышленники убедили коммерсанта передать им 5 млн рублей. Деньги якобы полагались сотрудникам правоохранительных органов в качестве взятки для решения вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности за совершение преступления. Адвокат и экс-следователь были задержаны осенью 2020 года.

Ленинский райсуд Оренбурга вынес приговор, согласно которому экс-адвокату назначено три года лишения свободы со штрафом в размере 150 тыс. рублей, а экс-следователю — два года и десять месяцев со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Судебный вердикт обжалован фигурантами. Заседание суда по делу назначено на 30 марта.