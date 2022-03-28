Владикавказ, 28 марта, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Северной Осетии вновь закрыт проезд по Военно-Грузинской дороге. Из-за плохих погодных условий движение на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации закрыто с 06:00 до неопределенного времени, сообщили 28 марта в пресс-службе регионального управления МЧС.

15.mchs.gov.ru Пункт пропуска «Верхний Ларс»

Уточняется также, что движение запрещено для всех видов автотранспортных средств до особого распоряжения. Водителям рекомендовано планировать свое передвижение в сторону Закавказья в соответствии со складывающейся обстановкой.

«Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщалось, что в марте 2022 года Военно-Грузинская дорога не раз была закрыта из-за непогоды на срок от нескольких часов до нескольких суток, из-за чего перед пунктом пропуска через государственную границу РФ скопились большие очередеди из автомобилей.

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