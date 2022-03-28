Братск, Иркутская область, , 09:03 — REGNUM В Братске открылся первый в Иркутской области кадровый центр «Работа в России», сообщает 28 марта телеграм-канал правительства региона.

За работой Василий Иванов © ИА REGNUM

Услуги по поиску работы и подбору кадров будут оказываться по принципу «одного окна». Центр оснащён современными интерактивными сервисами, в числе которых портал «Работа в России».

Весь персонал прошел переобучение под новый формат работы и кадровое консультирование. Центр сможет принимать до 12 тысяч посетителей в год.

«Для открытия первого в Иркутской области кадрового центра «Работа в России» Братск выбран не случайно. Город динамично развивается и является одним крупнейших промышленных центров региона. В 2021 году здесь трудоустроено более 4,5 тыс. человек, уровень безработицы составил 0,8%.

Работа по модернизации центров занятости в регионе продолжается. Следующим на очереди Ангарск. В 2023 году модернизируем центр занятости Иркутска», — сказал губернатор Игорь Кобзев.

Центр «Работа в России» в Братске создан в рамках нацпроекта «Демография». Работы велись под личным контролем главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе выборочного обследования, проведённого в 2021 году, 81% жителей Иркутской области с высшим образованием столкнулись с трудностями при поиске работы, из них 63% в связи с отсутствием или недостаточным опытом работы. Многих респондентов (38%) не удовлетворил низкий уровень предлагаемой заработной платы, 36% указали на недостаток или отсутствие подходящих вакансий, 21% — на недостаток необходимых знаний.

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