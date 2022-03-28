Омск, 28 марта, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Омске следователи начали проверку по факту пожара, в котором погиб мужчина. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Омской области.

Pixabay.com Пожар

Возгорание произошло в квартире дома по улице Жуковского вечером 26 марта. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Во время пожара от острого отравления продуктами горения скончался 55-летний мужчина. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«С целью предупреждения пожаров гражданам необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, проверить исправность электропроводки, газового и электрооборудования», — добавили в ведомстве.