Москва, 28 марта, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Москве Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО) создал цифровую платформу для обучения работников социальных учреждений «ИДПО. Знания», сообщается на портале мэра столицы.

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На цифровой платформе смогут пройти обучение онлайн более 40 тысяч соцработников. Цель новой площадки — сделать образование современным и доступным для каждого сотрудника социальной сферы.

Все программы института (более 80) интегрированы в систему цифровой платформы. Ранее систему протестировала пилотная группа из 2 тыс. человек. Платформа «ИДПО. Знания» станет объединяющим инструментом для всей социальной сферы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, социальная служба Москвы постоянно ищет новые форматы, заявлял мэр Сергей Собянин.

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