Биробиджан, , 09:07 — REGNUM В реестр особо охраняемых животных внесены 15 видов обитателей Еврейской автономии. В том числе в Красную книгу внесли девять беспозвоночных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 марта в пресс-службе правительства региона.

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В перечне особо охраняемых будут теперь ещё два вида бабочек и пауков, шмель, моллюски. Из числа позвоночных в Красную книгу занесены чернозобая гагара, рыбный филин, дальневосточный кот, длиннохвостая мышовка, харза (вид куницы) и малый веретенник (перелётная птица семейства бекасовых).

«Рассмотрев на заседании Комиссии вышеуказанный вопрос, мы приняли решение о дополнении утвержденного перечня видов животных, растений и грибов 6-ю новыми видами позвоночных животных и 9-ю видами беспозвоночных животных. Также отмечена необходимость дальнейшего изучения беспозвоночных животных, обитающих на территории области», — рассказала начальник департамента природных ресурсов правительства Еврейской автономной области Валерия Кац.

Как сообщало ИА REGNUM, том Красной книги России, посвящённый редким и исчезающим животным, будет переиздан впервые за 20 лет. Красную книгу России переиздаст ФГБУ ВНИИ Экологии, её тираж составит 2 тыс. экземпляров.