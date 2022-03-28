В Красную книгу Еврейской АО внесены 15 видов растений и животных
Биробиджан, 28 марта, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В реестр особо охраняемых животных внесены 15 видов обитателей Еврейской автономии. В том числе в Красную книгу внесли девять беспозвоночных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 марта в пресс-службе правительства региона.
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В перечне особо охраняемых будут теперь ещё два вида бабочек и пауков, шмель, моллюски. Из числа позвоночных в Красную книгу занесены чернозобая гагара, рыбный филин, дальневосточный кот, длиннохвостая мышовка, харза (вид куницы) и малый веретенник (перелётная птица семейства бекасовых).
Как сообщало ИА REGNUM, том Красной книги России, посвящённый редким и исчезающим животным, будет переиздан впервые за 20 лет. Красную книгу России переиздаст ФГБУ ВНИИ Экологии, её тираж составит 2 тыс. экземпляров.