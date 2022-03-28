Нашвилл, США, , 08:59 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

«Нэшвилл Предаторз» Michael Miller

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин оформил дубль, который стал для него первым в НХЛ. Также отличились Люк Канин, Филип Форсберг и Таннер Жанно.

В составе «Филадельфии» точными бросками отметились защитник Трэвис Санхайм и нападающие Джоэль Фараби, Макс Уиллман и Джеймс ван Римсдайк.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает пятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 80 очков. «Филадельфия» идёт на 13-м месте в Восточной конференции с 53 очками.

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