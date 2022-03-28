Чебоксары, , 08:58 — REGNUM В Чувашии транспортной полицией в 2021 году зарегистрировано свыше 2 тыс. заявлений о преступлениях и выявлено более 6 тыс. правонарушений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Чувашского ЛО МВД России на транспорте по итогам выступления руководителя ведомства Артура Сергеева в Госсовете Чувашии.

Железная дорога Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Чувашской транспортной полицией в 2021 году зарегистрировано более 2 тыс. сообщений и заявлений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Из них наибольшая доля приходится на браконьерство, кражи и наркопреступления.

Преступления в сфере незаконной добычи водных биологических ресурсов составили 32% в общей структуре преступлений. Раскрываемость таких дел осталась на уровне прошлого года (98%). В качестве примера в ведомстве приводят дело о двух рыбаках, которые во время запрета ловли рыбы на Суре поймали более 500 раков. Ущерб от браконьерства оценили в 120 тыс. рублей, злоумышленников привлекли к уголовной ответственности.

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Кроме того, за год выявлено более 6 тыс. различных административных правонарушений, по которым наложено свыше 1,9 млн рублей штрафов. В том числе к административной ответственности привлечены более 200 несовершеннолетних, 88 родителей и законных представителей. В ведомстве подчёркивают, что на обслуживаемых объектах линейного отдела не допущено совершения преступлений несовершеннолетними.

Отметим, что транспортная полиция в регионах России проводит рейды и другие профилактические мероприятия по выявлению несовершеннолетних, находящихся на объектах транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чувашии сотрудники транспортной полиции выявили факты служебных подлогов. Бывший госинспектор подозревается в составлении фиктивных протоколов в отношении рыбаков

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