Тулун, Иркутская область, 28 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Тулунский аграрный техникум (Иркутская область) вошел в число 70 победителей конкурсного отбора федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Образование» и получит 100 млн рублей из федерального бюджета на создание нового образовательно-производственного центра. Подробности 28 марта сообщает телеграм-канал правительства региона.

Цитата из видео, снатого очевидцами наводнения в Иркутской области Затопленный Тулун

Обозначенная сумма необходима для того, чтобы приобрести оборудование, программное обеспечение, капитально отремонтировать учебную и производственную инфраструктуру.

Центр станет площадкой для профориентации обучающихся, ускоренного обучения и подготовки специалистов по направлениям — сельское, лесное и рыбное хозяйство.

«Вопросы поддержки развития образования, в том числе среднего профессионального, всегда на контроле у губернатора Игоря Кобзева. Особенно если это касается аграрной сферы. Нам нужны профессионалы умеющие и знающие как применять инновационные подходы, чтобы мы могли получить не только реальную отдачу, но и стабильный прирост в этой сфере», — сказал замгубернатора Иркутской области — председатель правительства региона Константин Зайцев.

«Центр объединит в себе 4 аграрных техникума и 3 организации агропромышленного комплекса: ООО «Саянский бройлер», ООО «Тимбермаш Байкал», ООО «Рассвет». Такой тандем бизнеса и образования поможет ребятам, без отрыва от теории, осваивать практические навыки, получать востребованные сейчас профессии. Новый образовательно-произодственный центр начнет работу уже в 2022 году», — пояснил губернатор Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, Тулун, Нижнеудинск, а также близлежащие населённые пункты больше всех пострадали от мощнейшего наводнения летом 2019 года. Только в Тулуне непригодными к проживанию уже признаны порядка 500 жилых домов.

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