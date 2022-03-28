Москва, 28 марта, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Роспотребнадзор ведет мониторинг радиационной обстановки в России в связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщили 28 марта в пресс-службе ведомства.

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«По данным мониторинга, радиационная обстановка в Российской Федерации остается стабильной. Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы РФ взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской АЭС 24 февраля. В настоящее время военные обеспечивают безопасность станции совместно с украинской охраной, в то время как управление и эксплуатация осуществляются силами украинского персонала.