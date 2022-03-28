Лондон, , 08:54 — REGNUM О последствиях введения санкций против России не подумали страны Европы и в частности — Великобритания. Такое мнение 28 марта высказал британский политический обозреватель Энтони Уэббер в беседе с телеканалом RT.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Дело в том, что, когда страны, в частности Великобритания, стали вводить санкции против России, власти даже не задумывались о последствиях подобных санкций», — сказал он.

Также эксперт добавил, что теперь эти санкционные меры стали причиной массовых протестных акций в Европе, в результате чего, по его мнению, увеличится давления на власти стран Запада.

При этом Уэббер отметил, что после этого странам Европы нужно полностью изменить свою политику, осознав, что введением антироссийских санкций, они в конце концов вводят их «против самих себя».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что продовольственные товары из России убирают с полок магазинов Канады.