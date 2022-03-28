* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:51 — REGNUM Фронт освобождения Афганистана сообщил, что трое боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё четверо ранены в результате спланированного нападения на позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на шоссе Кишм — Файзабад в провинции Бадахшан.

Убийства

На фотографиях, отправленных фронтом в Afghanistan International, видно, как толпа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собралась вокруг приёмного покоя уездной больницы Кишма. На фото также видно тело в кузове пикапа радикалов.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали сообщение.

Фронт освобождения также заявил, что он напал на штаб-квартиру полиции в уезде Баграм провинции Парван, нанеся потери талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).