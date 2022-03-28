Нью-Йорк, США, 28 марта, 2022, 08:50 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Nhl.com Михаил Сергачёв

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились Виктор Хедман, Алекс Киллорн и Росс Колтон.

По одной голевой передаче записали на свой счёт российский вратарь Андрей Василевский и форвард Никита Кучеров.

В составе «Айлендерс» точным броском отметился нападающий Брок Нельсон.

На сегодняшний день «Тампа» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 88 очков. «Айлендерс» идут на 10-м месте в Восточной конференции с 65 очками.

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