Тбилиси, 28 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Грузии ожидают визита президента США Джо Байдена. Об этом заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили 27 марта на вечере в честь 30-летия грузино-американских отношений в Тбилисском государственном театре оперы и балета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Президент Соединенных Штатов бывал здесь, мы приняли его так, как не принимали лидера никакой другой страны, и я думаю, что пришло время это повторить», — сказала Зурабишвили.

Она поблагодарила Вашингтон за ту политику, которую он проводил в отношении к Грузии. Зурабишвили также пожелала, чтобы отношения между двумя странами продолжались и были более тесными.

Напомним, Грузию будучи президентом США посещал Джордж Буш-младший в 2005 году. Тогда грузинским президентом был Михаил Саакашвили. Также Грузию в 2009 году посетил Байден, когда был вице-президентом.