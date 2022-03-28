Невинномысск, Ставропольский край, , 08:48 — REGNUM В Ставропольском крае был осквернен мемориал «Вечный огонь» в городе Невинномысске. Трое молодых людей справили нужду на символ вечной памяти народа о жертвах Великой Отечественной войны. По данному факту было возбуждено уголовное дело о вандализме, сообщили 28 марта в пресс-службе краевой прокуратуры.

Вечный огонь alex1983

Инцидент произошел вечером 26 марта. В соцсети было опубликовано видео, на котором один из троих молодых людей, находившихся у мемориала в Невинномысске, справляет нужду на огонь. Действия вандалов попали в объектив камеры видеонаблюдения.

В настоящее время принимаются меры для установления личностей вандалов и их задержания. Прокуратура Ставропольского края взяла под контроль ход расследования уголовного дела.

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