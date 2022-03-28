Улан-Удэ, , 08:47 — REGNUM Правоохранители разбираются в обстоятельствах тройного ДТП в столице Бурятии Улан-Удэ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по региону, авария произошла вечером 26 марта.

ДТП в Улан-Удэ УГИБДД по Бурятии

45-летний водитель грузового автомобиля Scania с полуприцепом при перестроении на правую полосу столкнулся с легковой Toyota Carina, после чего последняя выехала на встречную полосу и врезалась в Toyota Prius.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Карина» с тяжелыми травмами госпитализирована в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.