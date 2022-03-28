Москва, , 08:47 — REGNUM В Москве мавзолею первого коменданта Севастополя Ивана Кизмера, расположенного на Введенском кладбище, присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщается на портале мэра столицы.

Кладбище cocoparisienne

Мавзолей генерал-лейтенанта Ивана Кизмера в честь участника Отечественной войны 1812 года и Крымской войны — это часовня из красного кирпича с фризом из нескольких белых арок и куполом, которую возвели в 1860-е годы.

В мавзолее сохранился декор, в том числе мраморный барельеф с портретом Кизмера. Мавзолей. Памятник истории и культуры включен в план работ по реставрации, запланированных на 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, здание Рижского вокзала в Москве получило статус объекта культурного наследия регионального значения.

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