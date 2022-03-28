Хабаровск, , 08:50 — REGNUM В Хабаровском крае впервые по поручению губернатора Михаила Дегтярёва были сделаны выплаты ко Дню памяти о россиянах исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Ордена и медали Mchpv

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«7693 ветерана боевых действий, а также члены семей погибших или умерших ветеранов впервые получили единовременную выплату из краевого бюджета. Выплаты составили от 1 тыс. до 2 тыс. рублей», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Как сообщало ИА REGNUM, на освобождённых территориях Украины единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей от России получили порядка 900 человек.