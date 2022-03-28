Лашкаргах, Афганистан, 28 марта, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В результате взрыва в Лашкаргахе, административном центре афганской провинции Гильменд, два человека получили ранения. Как сообщает агентство «Шафакна», инцидент произошёл 27 марта в полдень.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция Взрыв

Известно, что в автомобиле взорвалась магнитная мина. Боеприпас перевозили лица, занимающиеся отмыванием денег и незаконным оборотом наркотиков.

Официальные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.