Питтсбург, США, , 08:45 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 11:2.

Евгений Малкин Michael Miller

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.

Также отличились Каспери Капанен, Теодор Блюгерс, Джефф Картер, Брайан Раст, Сидни Кросби, Дэнтон Хайнен, Брайан Бойл и Рикард Раккель.

В составе «Детройта» голами отметились форварды Дилан Ларкин и Якуб Врана.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 90 очков. «Детройт» идёт на 11-м месте в Восточной конференции с 60 очками.

Читайте также: Дадонов набрал три очка в первом матче после отмены перехода в «Анахайм»