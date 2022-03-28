Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что он в своих заявлениях во время речи в Варшаве не призывал к смене власти в России. Об этом 27 марта сообщило агентство Reuters.

Джо Байден (сс) jlhervàs

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Нет», — ответил американский лидер, отвечая на вопрос о том, призывал ли он сменить российские власти, говоря, что президент РФ Владимир Путин якобы «не может оставаться у власти».

Также в пресс-службе Белого дома уточнили, что в заявлениях Байдена во время его речи в Варшаве не содержалось призывов к смене власти в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Wall Street Journal указала на то, что президенту США Джозефу Байдену следует следить за своими публичными заявления в адрес российского лидера Владимира Путина, в противном случае это выпады в отношении президента России могут существенно усложнить диалог с РФ по всем вопросам.