Москва, , 08:45 — REGNUM Роспотребнадзор проводит мониторинг радиационной обстановки в России на фоне пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине, сообщили 28 марта в ведомстве.

Чернобыльская АЭС Timm Suess

В Роспотребнадзоре рассказали, что в связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ведётся мониторинг радиационной обстановки в России в приграничных территориях. Сейчас, согласно результатам исследования, ситуация остаётся стабильной.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация остаётся на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС превышает 8,7 тыс. гектаров.