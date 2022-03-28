Иркутск, 28 марта, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Иркутской области расширили основания для присвоения регионального звания «Ветеран труда», сообщает 28 марта телеграм-канал правительства региона.

ИА REGNUM Ветераны труда

Для граждан, не имеющих наград, почетных званий и поощрений, скорректирован стаж работы или службы на территории Иркутской области. Для мужчин он будет составлять не менее 45 лет, для женщин — не менее 40 лет.

Звание можно будет присвоить на основании уже имеющегося звания «Ветеран труда» или «Ветеран», присвоенного организацией Иркутской области в период с 1 января 1992 года. В этом случае действует условие, что гражданин проработал в данной организации не менее 20 лет. При этом исключено обязательное подтверждение присвоение звания соответствующей записью в трудовой книжке.

По предварительным данным, изменения позволят получить звание «Ветеран труда Иркутской области» около девяти тысячам жителей региона. Поправки в областной закон вступят с 1 января 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках реализации Указа Президента «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации» в Иркутской области в максимально короткие сроки будет принят ряд региональных нормативно-правовых документов. В частности идёт речь о расширении льгот.

Читайте также: В Приангарье в условиях санкций расширят льготы по транспортному налогу