Ташкент, , 08:44 — REGNUM По итогам Ташкентского инвестиционного форума подписан пакет твёрдых контрактов и инвестиционных соглашений на 7,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает Подробно.уз.

Ташкент Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кроме того, достигнуты предварительные договорённости по реализации проектов на 3,5 миллиарда долларов», — сообщает издание.

Среди достигнутых крупных договоренностей — шесть соглашений по реализации совместных проектов на 617 миллионов долларов, два мандатных письма на 160 миллионов долларов, а также два соглашения по оказанию консультационных услуг.