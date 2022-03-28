Иркутск, , 08:41 — REGNUM В Иркутской области список массовых социально значимых услуг, предоставляемых в электронном виде на портале Госуслуги, пополнился возможностью записаться в кружки и секции. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи региона Игорь Рыморенко.

Госуслуги Mosreg.ru

Всего в Приангарье бесплатно реализуется более восьми тысяч дополнительных образовательных программ для детей от 5 до 17 лет. На портале Госуслуги жители Иркутской области могут выбрать подходящий вариант.

Чтобы записать в кружок ребенка младше 14 лет, одному из родителей нужно быть зарегистрированным на Госуслугах и иметь подтвержденную учетную запись. Ребенок, достигший 14-летнего возраста, может записаться на портале самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале mos.ru доступно более 380 онлайн-услуг и сервисов. С их помощью можно оплатить ЖКХ, записаться к врачу, записать ребенка в кружок или спортивную секцию, подать заявку на субсидию для бизнеса, вывести ненужные вещи и другое.

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