Москва, 19 апреля, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Российский боец с позывным Манул, находящийся второй год в зоне СВО, обратился к национальным диаспорам после убийства москвича Кирилла Ковалёва.

Кадр из видео

«Мы прекрасно видим, что происходит у нас дома, пока мы на СВО защищаем интересы России. Произошло вопиющее убийство. Человека зарезали на ровном месте. Я хочу обратиться к тем, кто поднимает оружие на мирных граждан. Если вы все такие крутые, если вы ходите с ножами и пистолетами по мирным городам, то приезжайте на СВО и покажите, чего вы стоите. Перестаньте показывать крутость там, где это не нужно совсем», — рассказал боец Манул.

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Манул — один из многих бойцов спецоперации, который добровольно после серьёзного ранения вернулся в зону СВО. Он награждён множеством медалей, в том числе «Медалью Суворова», «За боевые заслуги» и «За помощь в бою».

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля в Ростовской области был задержан предполагаемый убийца байкера Кирилла Ковалёва. 17 апреля подозреваемый Шахин Аббасов припарковался на тротуаре возле жилого дома на Краснодарской улице в московском районе Люблино, после чего местный житель сделал ему замечание, отметив, что автомобиль мешает пешеходам. Началась словесная перепалка, в ходе которой подозреваемый ударил оппонента ножом в живот. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его врачам не удалось. Он скончался от полученного ранения.

Следственный комитет 18 апреля сообщил, что правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве, оказавшегося гражданином одной из стран СНГ, который находится в России нелегально. Его брошенный автомобиль вскоре обнаружили на парковке на Новороссийской улице. Позднее в этот же день сотрудники правоохранительных органов задержали отца и друга подозреваемого. Следователи переквалифицировали дело об убийстве на более тяжкую статью — убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений.

Самого подозреваемого объявили в федеральный розыск, так как ему удалось скрыться из Москвы. Предположительно, мужчина несколько раз менял автомобили при попытке запутать правоохранителей. При осмотре этих машин следователи и криминалисты изъяли пневматический пистолет. Задержали злоумышленника 19 апреля в Ростовской области.