Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Президенту США Джозефу Байдену следует следить за своими публичными заявления в адрес российского лидера Владимира Путина, в противном случае это выпады в отношении президента России могут существенно усложнить диалог с РФ по всем вопросам. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Издание отмечает, что «за оплошность во время речи в Варшаве», в которой Байден сказал, что Путин «не может оставаться у власти», вызвала критику со стороны «почти всего мира, включая собственных советников» американского лидера. Привычка Байдена «искажать свою собственную политику», что он допустил трижды в ходе недавней поездки в Европу, по мнению WSJ, особенно опасна в нынешних условиях международного кризиса.

В материале отмечается, что для Байдена «не было мудро открыто выступать за смену режима» в России. Издание советует Байдену пригласить в его администрацию высокопоставленных консерваторов и республиканцев, чтобы получать больший спектр мнений по международным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши президент США Джозеф Байден высказал оскорбления в адрес российского лидера Владимира Путина. Он заявил, что Украина «никогда не станет победой для России» и что Путин «не может оставаться у власти».

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Помощники главы Белого дома были удивлены словами главы Белого дома о Путине, слова американского лидера застали врасплох и европейских политиков. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подобными высказываниями Байден только осложняет процесс налаживания отношений РФ и США.

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