Джакарта, 28 марта, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Китай проведет встречу министров иностранных дел по Афганистану 30−31 марта, чтобы способствовать миру в стране, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Мы ускоряем подготовку к третьей встрече министров», — заявил официальный представитель МИД Китая.

Индонезия была приглашена на встречу, которая пройдет в районе Туньси. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди проведет двустороннюю встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Китай придает большое значение роли Индонезии в региональных и международных делах.

Помимо Индонезии, возможность выступить на встрече получит Катар. Ожидается также участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство юстиции Индонезии отметило, что с 7 марта 2022 года по меньшей мере более 4000 иностранных граждан воспользовались визой по прибытию для въезда на остров Бали.