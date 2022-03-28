Берлин, , 08:36 — REGNUM Варианты закупки вооружений для укрепления противоракетной обороны (ПВО) Германии рассматривают в настоящее время немецкие власти. Об этом 28 марта сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

Олаф Шольц Steffen Prößdorf

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«У меня нет намерения разбалтывать детали все еще ведущихся консультаций о наших планах, но я могу вам сказать, что это является частью того, что мы обсуждаем по обоснованным причинам», — сказал он в ответ на вопрос о том, собирается ли ФРГ создать систему ПВО, аналогичную израильской.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около 9 тыс. противоправных деяний, политически мотивированных и одновременно связанных с пандемией коронавируса зарегистрировало в 2021 году федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА).